На Закарпатті прикордонники затримали контрабандистів-водолазів

"Для здійснення незаконної оборудки порушники планували подолати річкову ділянку кордону. Наразі їх затримали для складання протоколів про адмінправопорушення, передбаченого ст. 204 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України) та доставили до прикордонного підрозділу. Туди ж привезли виявлені тютюнові вироби, згодом їх передадуть співробітникам ДФС", - розповіла УНН речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова.

Міру покарання правопорушникам обере суд.

Нагадаємо, на пункті пропуску "Лужанка" прикордонники запобігли спробі незаконного вивезення з України малолітньої дитини.