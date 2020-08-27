Континентальный кубок по хоккею отменен из-за опасности коронавируса

Старт нынешнего турнира был запланирован на 16 октября, когда в рамках квалификационного раунда, должны были состояться соревнования в группе А (в Акюрейри, Исландия), и в группе В — (София, Болгария). “Экспертная группа” акцентировала внимание на существующих ограничениях по приезду в Исландию.

Дополнительной причиной обеспокоенности со стороны “Экспертной группы” была неуверенность в способности хозяев и команд-участниц соблюдать все меры безопасности.

Заметим, что в данном турнире должен был выступить и чемпион Украины, который еще определится по итогам доигрывание стадии плей-офф в сентябре.