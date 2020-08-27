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Континентальний кубок з хокею відмінено через небезпеку коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Рада Міжнародної федерації хокею (IIHF) під час спеціальної відеоконференції прийняла рішення скасувати розіграш Континентального Кубку сезону 2020-21 років, передає УНН з посиланням на сайт Федерації хокею України.

Континентальний кубок з хокею відмінено через небезпеку коронавірусу

Старт цьогорічного турніру був запланований на 16 жовтня, коли в рамках кваліфікаційного раунду, мали відбутися змагання у групі А (в Акурейрі, Ісландія), та у групі В — (Софія, Болгарія). “Експертна група” акцентувала увагу на існуючих обмеженнях щодо приїзду до Ісландії.

Додатковою причиною стурбованості з боку “Експертної групи” була невпевненість в здатності господарів та команд-учасниць дотримуватись всіх заходів безпеки.

Зауважимо, що в даному турнірі мав виступити і чемпіон України, який ще визначиться за підсумками догравання стадії плей-офф у вересні.

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