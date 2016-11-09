Контактная группа по Донбассу начала встречу в Минске
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе начала заседания в Минске. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице Facebook, передает УНН.
"В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы", - сообщила Д.Олифер.
Напомним, 9 ноября координатор ОБСЕ в Минске отчитается о посещении тюрем на оккупированных территориях Донбасса.