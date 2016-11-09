Контактна група щодо Донбасу розпочала зустріч у Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі розпочала засідання у Мінську. Про це повідомила прес-секретар представника України у контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер на своїй сторінці Facebook, передає УНН.
"У Мінську почалося засідання тристоронньої контактної групи", - повідомила Д.Оліфер.
Нагадаємо, 9 листопада координатор ОБСЄ у Мінську прозвітує про відвідання тюрем на окупованих територіях Донбасу.