Контактная группа по Донбассу обсудила отвод тяжелого вооружения

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 48168 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104306 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160396 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118298 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117596 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113140 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104679 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107181 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103664 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154641 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Контактная группа по Донбассу обсудила отвод тяжелого вооружения

Контактная группа по Донбассу обсудила отвод тяжелого вооружения

Киев  •  УНН

 • 11702 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Минске на встрече Трехсторонней контактной группы обсуждались вопросы отвода тяжелого вооружения. Об этом по итогам встречи заявил спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик, передает УНН.

"Особо важное место занимает вопрос о безопасности, в том числе режима прекращения огня и реализации договоренности отвода тяжелого вооружения, а также вопросы разведения сил и защиты жизненно важных инфраструктур", - сообщил он.

Также М.Сайдик отметил, что в связи с наступающими праздниками, жители должны иметь возможность спокойно и безопасно посещать церкви и кладбища.

Он отметил, что на прошедшей встрече Трехсторонней контактной группой 29 марта представители ОРДО и ОРЛО договорились о соблюдении прекращения огня с 1 апреля.

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