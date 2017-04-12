Контактная группа по Донбассу обсудила отвод тяжелого вооружения
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Минске на встрече Трехсторонней контактной группы обсуждались вопросы отвода тяжелого вооружения. Об этом по итогам встречи заявил спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик, передает УНН.
"Особо важное место занимает вопрос о безопасности, в том числе режима прекращения огня и реализации договоренности отвода тяжелого вооружения, а также вопросы разведения сил и защиты жизненно важных инфраструктур", - сообщил он.
Также М.Сайдик отметил, что в связи с наступающими праздниками, жители должны иметь возможность спокойно и безопасно посещать церкви и кладбища.
Он отметил, что на прошедшей встрече Трехсторонней контактной группой 29 марта представители ОРДО и ОРЛО договорились о соблюдении прекращения огня с 1 апреля.