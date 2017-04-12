Контактна група щодо Донбасу обговорила відведення важкого озброєння
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. У Мінську на зустрічі Тристоронньої контактної групи обговорювались питання щодо відведення важкого озброєння. Про це за підсумками зустрічі заявив спецпредставник голови ОБСЄ Мартін Сайдік, передає УНН.
“Особливо важливе місце займає питання про безпеку, в тому числі режиму припинення вогню та реалізації домовленості відведення важкого озброєння, а також питання розведення сил та захисту життєво важливих інфраструктур”, — повідомив він.
Також він зазначив, що у зв’язку з наступаючими святами, жителі повинні мати змогу спокійно та безпечно відвідувати церкви та кладовища.
Він зауважив, що на минулій зустрічі Тристоронньої контактної групи, 29 березня представники ОРДО та ОРЛО домовились про дотримання припинення вогню з 1 квітня.