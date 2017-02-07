Контактная группа готова к экстренным консультациям по Донбассу - М.Сайдик

"Группа будет внимательно следить за развитием событий в этом районе, в том числе путем чрезвычайных консультаций в случае необходимости", - говорится распространенном во вторник заявлении М.Сайдика.

Он отметил, что стороны конфликта "все еще далеки от полного и устойчивого прекращения огня, которое все подтвердили на нашей последней встрече 1 февраля".

М.Сайдик выразил уверенность, что полное прекращение огня может быть достигнуто только за счет безусловного вывода всех видов оружия, регулируемых минских соглашениями, в частности с жилыми районами.

Как сообщал УНН, Б.Грызлов заявил, что ВСУ игнорируют договор об отводе вооружений на Донбассе.