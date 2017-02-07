Контактна група готова до екстрених консультацій по Донбасу – М.Сайдік
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Контактна група по Україні має намір ретельно стежити за розвитком подій в Авдіївці та в районі Ясинуватої в Донбасі, де спостерігається зниження військової активності, її члени готові до екстрених консультацій, заявив спецпредставник голови ОБСЄ Мартін Сайдік, передає УНН з посиланням на РІА Новини.
"Група буде уважно стежити за розвитком подій в цьому районі, в тому числі шляхом надзвичайних консультацій в разі необхідності", - йдеться поширеній у вівторок заяві М.Сайдіка.
Він зазначив, що сторони конфлікту "все ще далекі від повного і стійкого припинення вогню, яке всі підтвердили на нашій останній зустрічі 1 лютого".
М.Сайдік висловив упевненість, що повне припинення вогню може бути досягнуте лише за рахунок безумовного виведення всіх видів зброї, регульованих мінських угодами, зокрема з житловими районами.
Як повідомляв УНН, Б.Гризлов заявив, що ЗСУ ігнорують договір про відведення озброєнь на Донбасі.