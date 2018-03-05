Консульство отправило запрос в полицию Вроцлава по поводу избитого украинца
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Генеральное консульство Украины в Кракове написало запрос в городскую полицию по поводу украинца, которого избили двое неизвестных в польском городе Вроцлав в пятницу, 2 марта. Об этом в понедельник сообщили УНН в консульстве.
"Мы написали запрос относительно произошедшего в городскую полицию Вроцлава, которая патрулирует город. Пока ответ от полиции не поступил, ожидаем", - сообщили в Генеральном консульстве.
Напомним, в Центре мониторинга проявлений расизма и ксенофобии в Польше сообщили, что вечером 2 марта двое мужчин напали на украинца в трамвае №31 в польском городе Вроцлав.