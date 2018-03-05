Консульство отправило запрос в полицию Вроцлава по поводу избитого украинца

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 54753 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 65290 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 68319 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 104766 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 97997 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104138 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111148 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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9 марта, 17:47 • 122678 просмотра

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Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134158 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Консульство отправило запрос в полицию Вроцлава по поводу избитого украинца

Консульство отправило запрос в полицию Вроцлава по поводу избитого украинца

Киев  •  УНН

 • 25200 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Генеральное консульство Украины в Кракове написало запрос в городскую полицию по поводу украинца, которого избили двое неизвестных в польском городе Вроцлав в пятницу, 2 марта. Об этом в понедельник сообщили УНН в консульстве.

"Мы написали запрос относительно произошедшего в городскую полицию Вроцлава, которая патрулирует город. Пока ответ от полиции не поступил, ожидаем", - сообщили в Генеральном консульстве.

Напомним, в Центре мониторинга проявлений расизма и ксенофобии в Польше сообщили, что вечером 2 марта двое мужчин напали на украинца в трамвае №31 в польском городе Вроцлав.

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