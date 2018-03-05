Консульство відправило запит до поліції Вроцлава щодо побитого українця
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Генеральне Консульство України у Кракові написало запит до міської поліції щодо українця, якого побили двоє невідомих у польському місті Вроцлав у п’ятницю, 2 березня. Про це у понеділок УНН повідомили в консульстві.
“Ми написали запит щодо випадку, що стався, до міської поліції Вроцлава, що патрулює місто. Поки відповідь від поліції не надійшла, очікуємо”, — повідомили в Генеральному консульстві.
Нагадаємо, у Центрі моніторингу проявів расизму і ксенофобії у Польщі повідомили, що ввечері 2 березня двоє чоловіків напали на українця у трамваї №31 у польському місті Вроцлав.