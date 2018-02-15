Консул Польши подтвердил осквернение памятника УПА в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Консул Республики Польша в Харькове Януш Яблонский подтвердил информацию о том, что неизвестные покрасили памятник бойцам УПА в Харькове в цвета польского флага, однако инцидент комментировать не стал. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Польское радио.
"Неизвестные злоумышленники разрисовали памятник бойцам УПА в белый и красный цвета, что напоминает польский флаг. Эту информацию подтвердил генеральный консул Республики Польша в Харькове Януш Яблонский, который не прокомментировал этот инцидент", - говорится в сообщении.
При этом в ГУ НП в Харьковской области сообщили, что устанавливают лиц, покрасивших памятник УПА в центре города.
"Сообщение о происшествии поступило в Киевский отдела полиции 13 февраля в 14:00. Информация зарегистрирована в Журнале единого учета правонарушений. Решается вопрос о квалификации данного события", - добавили в полиции.
Памятник УПА в Харькове ранее уже неоднократно оскверненяли и разрушали. В частности, в декабре 2014 года злоумышленники разрушили памятник взрывчаткой. Сейчас восстановлено часть памятника. В октябре 2017 года перед митингом памяти бойцов националистической организации неизвестные облили памятное для украинцев место красной краской, пишет издание.
Напомним, в Харькове памятник воинам УПА покрасили в цвета польского флага.