Консул Польщі підтвердив плюндрування пам'ятника УПА у Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Консул Республіки Польща у Харкові Януш Яблонський підтвердив інформацію, що невідомі помалювали пам'ятник бійцям УПА у Харкові у кольори польского прапора, однак інцидент коментувати не став. Про це УНН повідомляє з посиланням на Польське радіо.
"Невідомі зловмисники розмалювали пам’ятник бійцям УПА у білий та червоний кольори, що нагадує польський прапор. Цю інформацію підтвердив генеральний консул Республіки Польща у Харкові Януш Яблонський, який не прокоментував цього інциденту", - йдеться у повідомленні.
При цьому у ГУ НП у Харківській області повідомили, що встановлюють осіб, які пофарбували пам’ятник УПА у центрі міста.
"Повідомлення про подію надійшло до Київського відділу поліції 13 лютого о 14:00. Інформація зареєстрована в Журналі єдиного обліку правопорушень. Вирішується питання щодо кваліфікації даної події", - додали у поліції.
Пам'ятник УПА в Харкові раніше вже неодноразово плюндрували та руйнували. Зокрема, у грудні 2014 року зловмисники зруйнували пам’ятник вибухівкою. Наразі відновлено частину пам’ятника. Натомість у жовтні 2017 року перед мітингом пам'яті бійців націоналістичної організації невідомі облили пам'ятне для українців місце червоною фарбою, пише видання.
Нагадаємо, у Харкові пам’ятник воякам УПА пофарбували у кольори польського прапора.