Коноплянка получил травму на тренировке "Шальке"

Во время одного из игровых упражнений полузащитник получил повреждение приводящей мышцы. Базовое обследование показало, что старт сезона для Коноплянки не находится под угрозой.

Первый официальный матч “кобальтовые” проведут 17 августа в рамках первого раунда Кубка Германии против “Швайнфурта 05”.

Отметим, что восемь дней спустя гельзенкирхенцы в матче первого тура Бундеслиги сыграют против “Вольфсбурга”.