Коноплянка получил травму на тренировке "Шальке"

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 17034 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 78565 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 119101 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 126972 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 166334 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152344 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140302 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130346 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 179224 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118296 просмотра

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Коноплянка получил травму на тренировке "Шальке"

Коноплянка получил травму на тренировке "Шальке"

Киев  •  УНН

 • 9296 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Футболист сборной Украины по футболу Евгений Коноплянка пропустит определенный период футбольной карьеры из-за полученного повреждения полученное в состоянии “Шальке”, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.

Во время одного из игровых упражнений полузащитник получил повреждение приводящей мышцы. Базовое обследование показало, что старт сезона для Коноплянки не находится под угрозой.

Первый официальный матч “кобальтовые” проведут 17 августа в рамках первого раунда Кубка Германии против “Швайнфурта 05”.

Отметим, что восемь дней спустя гельзенкирхенцы в матче первого тура Бундеслиги сыграют против “Вольфсбурга”.

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