Коноплянка зазнав травми на тренуванні "Шальке"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Футболіст збірної України з футболу Євген Коноплянка пропустить певний період футбольної кар’єри через отримане пошкодження отримане в стані “Шальке”, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
Під час одного з ігрових вправ півзахисник отримав пошкодження привідного м’яза. Базове обстеження показало, що старт сезону для Коноплянки не перебуває під загрозою.
Перший офіційний матч “кобальтові” проведуть 17 серпня в рамках першого раунду Кубка Німеччини проти “Швайнфурта 05”.
Відзначимо, що вісім днів по тому гельзенкірхенці в матчі першого туру Бундесліги зіграють проти “Вольфсбурга”.