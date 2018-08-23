Коноплянка пропустит поединок первого тура Бундеслиги
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Главный тренер гельзенкирхенского "Шальке" Доменико Тедеско рассказал о состоянии здоровья Евгения Коноплянки перед игрой в первом туре чемпионата Германии, сообщает УНН со ссылкой на Twitter "кобальтовых".
"Коноплянка полностью восстановился, но не вернется к полным тренировкам до конца недели. В игре с "Вольфсбургом" мы не рассчитываем на него, еще слишком рано", - сказал коуч клуба.
Отметим, что Коноплянка получил повреждение на тренировке "кобальтовых" в начале месяца - повредил приводящую мышцу.
Добавим, игра "Вольфсбург" - "Шальке" пройдет 25-го августа в 16:30 по киевскому времени.