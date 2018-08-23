Коноплянка пропустить поєдинок першого туру Бундесліги

"Коноплянка повністю відновився, але не повернеться до повних тренувань до кінця тижня. У грі з "Вольфсбургом" ми не розраховуємо на нього, ще занадто рано", - сказав коуч клубу.



Відзначимо, що Коноплянка отримав пошкодження на тренуванні "кобальтових" на початку місяця - пошкодив привідний м'яз.



Додамо, гра "Вольфсбург" – "Шальке" пройде 25-го серпня о 16:30 за київським часом.