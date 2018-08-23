Коноплянка пропустить поєдинок першого туру Бундесліги
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Головний тренер гельзенкірхенського "Шальке" Доменіко Тедеско розповів про стан здоров'я Євгена Коноплянки перед грою у першому турі чемпіонату Німеччини, повідомляє УНН з посиланням на Twitter "кобальтових".
"Коноплянка повністю відновився, але не повернеться до повних тренувань до кінця тижня. У грі з "Вольфсбургом" ми не розраховуємо на нього, ще занадто рано", - сказав коуч клубу.
Відзначимо, що Коноплянка отримав пошкодження на тренуванні "кобальтових" на початку місяця - пошкодив привідний м'яз.
Додамо, гра "Вольфсбург" – "Шальке" пройде 25-го серпня о 16:30 за київським часом.