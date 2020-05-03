Конгрессмены США отказались от быстрых тестов на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Американские конгрессмены отказались от предложения Белого дома предоставить им быстрые тесты на выявление коронавируса SARS-CoV-2. Об этом говорится в совместном заявлении спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и лидера республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелла, которые были обнародованы в субботу, 2 мая, передает УНН.
“Конгресс хочет по-прежнему направлять ресурсы для объектов, находящихся на передовой (борьбы с пандемией — ред), они максимально быстро смогут принести наибольшую пользу”, — говорится в пресс-релизе. На следующей неделе конгрессмены должны вернуться в Вашингтон, чтобы возобновить свою работу после паузы.
В свою очередь Президент США Дональд Трамп отреагировал на отказ законодателей в Twitter: “Нет причин отказываться, кроме политических. У нас более чем достаточно тестов”.
Напомним, количество инфицированных в США перевалило за 1,1 млн человек, а тем временем почти половина американских штатов восстанавливают работу бизнеса во время пандемии.