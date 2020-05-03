Конгресмени США відмовилися від швидких тестів на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Американські конгресмени відмовилися від пропозиції Білого дому надати їм швидкі тести на виявлення коронавірусу SARS-CoV-2. Про це йдеться в спільній заяві спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі і лідера республіканської більшості в Сенаті Мітча Макконнелла, що були оприлюднені в суботу, 2 травня, передає УНН.
“Конгрес хоче як і раніше направляти ресурси для об’єктів, які знаходяться на передовій (боротьби з пандемією — ред), де вони максимально швидко зможуть принести найбільшу користь”, — йдеться в пресрелізі. Наступного тижня конгресмени повинні повернутися до Вашингтона, щоб відновити свою роботу після паузи.
У свою чергу Президент США Дональд Трамп відреагував на відмову законотворців в Twitter: “Немає причин відмовлятися, крім політичних. У нас більш ніж достатньо тестів”
Нагадаємо, кількість інфікованих в США перевалила за 1,1 млн осіб, а тим часом майже половина американських штатів відновлюють роботу бізнесу в час пандемії.