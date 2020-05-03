Майже половина штатів у США відновлюють роботу бізнесу в час пандемії

Видання зазначає, що у США за період карантину понад 30 мільйонів американців подали запит на допомогу по безробіттю. В країні зареєстровано 1 мільйон 130 тисяч випадків зараження COVID-19, понад 65 тисяч людей померло внаслідок зараження цим вірусом.

Американські штати мають широкі повноваження у введенні карантинних заходів.

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У штаті Техас влада в п’ятницю, 1 травня, офіційно розпочала відновлення роботи бізнесу у кілька фаз. Ресторани, магазини роздрібної торгівлі та торговельні центри можуть працювати на 25% своєї заповнюваності. Якщо кількість захворювань у штаті зменшуватиметься, влада запровадить в дію другу фазу відновлення економіки із 18 травня.

“Це лише частинка від звичайної п’ятничної клієнтури, але порівняно з останніми кількома місяцями, це краще ніж нічого. Мені зручно з тим протоколом роботи, який ми маємо під час першої фази”, — цитує Reuters співвласника місцевого бару Wakefield Crow Bar, що у Г’юстоні.

Найбільші роботодавці штату, серед яких нафтові компанії, наразі готують плани щодо повернення працівників на робочі місця.

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У свою чергу, губернаторка штату Мічиган Гретхен Вітмер у четвер продовжила до 28 травня дію указу про обов’язкове перебування вдома через небезпеку зараження коронавірусом.

“COVID-19 — це ворог, який забрав життя більшої кількості мічиганців, ніж В’єтнамська війна. Тоді як деякі законодавці вважають, що криза закінчилась, здоровий глузд та інформація науковців дають нам розуміння, що ми ще не виходимо з цього. Відмовляючись продовжити дію указу про надзвичайний стан та декларації про стихійне лихо, республіканські законодавці ховають свої голови в пісок і ставлять життя людей під ризик”, — написала у зверненні до людей губернаторка-демократка Вітмер.

Не вплинули на її рішення масові протести консервативних груп, серед яких були і озброєні люди, що пройшли у четвер в столиці Мічигану. Протестувальники вимагали відновити роботу бізнесу та ув’язнити губернаторку Вітмер. Деякі озброєні протестувальники навіть увірвались у приміщення міської ради.

Президент Дональд Трамп у п’ятницю закликав Вітмер знайти компроміс із активістами.

“Губернаторка Мічигану має трохи віддати і загасити вогонь. Це дуже добрі люди, але вони розлючені. Вони хочуть безпечно повернути своє звичне життя. Побачте їх, поговоріть з ними, домовтеся”, — написав Дональд Трамп на своїй твітер-сторінці.

Гучні протести проти указу щодо перебування вдома пройшли також у штатах Іллінойс та Луїзіана.

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В свою чергу, у Каліфорнії також пройшли протести за відновлення роботи бізнесу. Активісти вимагали від губернатора скасувати указ про обов’язкове перебування вдома.

Такий указ у Каліфорнії діятиме до 19 травня, втім вже зараз у штаті дозволили планувати хірургічні операції, зокрема для онкохворих та людей із хворим серцем. Косметичні процедури ще не дозволені.

Під час свого щоденного звіту губернатор штату Гевін Ньюзом заявив у п’ятницю, що вперше за час карантину штат опинився за кілька днів від послаблення деяких правил, але він закликав мешканців бути сильними.

“Якщо ми зможемо протриматися і продовжуватимемо добре дотримуватись правил, ми потрапимо туди значно швидше (до відновлення економіки)”, — заявив губернатор-демократ Ньюзом.

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У штатах Нью-Йорк та Вашингтон трохи інакша ситуація:

Штат Нью-Йорк залишається епіцентром спалаху коронавірусу у США, де понад 308 тисяч людей заражені коронавірусом і понад 18 тисяч осіб померло.

Губернатор штату Ендрю Куомо у п’ятницю заявив, що всі школи штату, коледжі та університети залишатимуться закритими до кінця навчального року через пандемію.

Штат Вашингтон продовжив дію указу про обов’язкове перебування вдома до 31 травня.

У місті Вашингтон, що в окрузі Колумбія мер столиці США Мюріел Баузер продовжила дію указу про обов’язкове перебування вдома до 15 травня.

“Я не знаю, чи це означає, що ми відкриємось 16-го травня, але ця дата буде для нас моментом перевірки. Якщо треба буде ще продовжити дію указу, ми очевидно це зробимо”, — зазначила мер міста.

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У Джорджії влада штату вжила найбільше заходів, щоб відновити роботу бізнесу.

З 1 травня практично кожен бізнес має право відкрити свої двері.

“Ми повинні відкритись знову. Ми б не вижили із закритими дверима. Нам потрібен потік грошей, інакше ми збанкрутуємо”, — розповів 55-річний власник малого бізнесу у штаті Джорджія.

Уряд та інші штати спостерігають за політикою губернатора Джорджії, республіканця Браяна Кемпа. Кількість випадків зараження коронавірусом у штаті може значно зрости через повернення до звичного соціального життя людей.

Раніше радник президента Трампа доктор Ентоні Фаучі заявляв, що його турбує ситуація у штатах та громадах, які відновлюють роботу раніше графіка, рекомендованого у Білому домі.

У штаті лише за один день пятниці — 1 травня — кількість заражених коронавірусом людей зросла на понад тисячу осіб.

Частково відновлюють роботу бізнесу також штати Айова, Флорида, Оклахома, Аляска, Північна Дакота.