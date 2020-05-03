Майже половина штатів у США відновлюють роботу бізнесу в час пандемії

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 169374 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 124226 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 111831 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 119511 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 139669 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 143993 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 228739 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 217172 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 187409 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 177033 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−3°
2м/с
84%
Популярнi новини

Удар рф по Дніпру: кількість постраждалих зросла до 8

10 квітня, 18:27 • 10130 перегляди

Принц Гаррі відвідав клініку у Львові, де реабілітують поранених військових і цивільних

10 квітня, 20:01 • 9250 перегляди

Вбивство 27-річної жінки у Чернівцях: поліція розслідує причетність її 18-річного хлопця

10 квітня, 21:41 • 8782 перегляди

росіяни окупували Олександропіль на Донеччині – карти DeepState

10 квітня, 22:03 • 10914 перегляди

Зірка фільмів про Гаррі Поттера зіграє у фільмі російського режисера

22:31 • 9554 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 169375 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 167307 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 286910 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 309535 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 391295 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Франція

Сполучене Королівство

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 54238 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 37265 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 51771 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 53420 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 128653 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

The New York Times

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Майже половина штатів у США відновлюють роботу бізнесу в час пандемії

Київ • УНН

 • 17233 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Майже половина американських штатів починають відновлювати роботу після кількох тижнів обмежень, тоді як інша частина штатів навпаки — ще більше посилюють карантинні заходи. Про це повідомляє УНН із посиланням на видання “Голос Америки”.

Майже половина штатів у США відновлюють роботу бізнесу в час пандемії

Видання зазначає, що у США за період карантину понад 30 мільйонів американців подали запит на допомогу по безробіттю. В країні зареєстровано 1 мільйон 130 тисяч випадків зараження COVID-19, понад 65 тисяч людей померло внаслідок зараження цим вірусом.

Американські штати мають широкі повноваження у введенні карантинних заходів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Медслужби США вказали на 6 нових симптомів коронавірусу

У штаті Техас влада в п’ятницю, 1 травня, офіційно розпочала відновлення роботи бізнесу у кілька фаз. Ресторани, магазини роздрібної торгівлі та торговельні центри можуть працювати на 25% своєї заповнюваності. Якщо кількість захворювань у штаті зменшуватиметься, влада запровадить в дію другу фазу відновлення економіки із 18 травня.

“Це лише частинка від звичайної п’ятничної клієнтури, але порівняно з останніми кількома місяцями, це краще ніж нічого. Мені зручно з тим протоколом роботи, який ми маємо під час першої фази”, — цитує Reuters співвласника місцевого бару Wakefield Crow Bar, що у Г’юстоні.

Найбільші роботодавці штату, серед яких нафтові компанії, наразі готують плани щодо повернення працівників на робочі місця.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В ООН прогнозують історичний рівень безробіття на тлі кризи з COVID-19

У свою чергу, губернаторка штату Мічиган Гретхен Вітмер у четвер продовжила до 28 травня дію указу про обов’язкове перебування вдома через небезпеку зараження коронавірусом.

“COVID-19 — це ворог, який забрав життя більшої кількості мічиганців, ніж В’єтнамська війна. Тоді як деякі законодавці вважають, що криза закінчилась, здоровий глузд та інформація науковців дають нам розуміння, що ми ще не виходимо з цього. Відмовляючись продовжити дію указу про надзвичайний стан та декларації про стихійне лихо, республіканські законодавці ховають свої голови в пісок і ставлять життя людей під ризик”, — написала у зверненні до людей губернаторка-демократка Вітмер.

Не вплинули на її рішення масові протести консервативних груп, серед яких були і озброєні люди, що пройшли у четвер в столиці Мічигану. Протестувальники вимагали відновити роботу бізнесу та ув’язнити губернаторку Вітмер. Деякі озброєні протестувальники навіть увірвались у приміщення міської ради.

Президент Дональд Трамп у п’ятницю закликав Вітмер знайти компроміс із активістами.

“Губернаторка Мічигану має трохи віддати і загасити вогонь. Це дуже добрі люди, але вони розлючені. Вони хочуть безпечно повернути своє звичне життя. Побачте їх, поговоріть з ними, домовтеся”, — написав Дональд Трамп на своїй твітер-сторінці.

Гучні протести проти указу щодо перебування вдома пройшли також у штатах Іллінойс та Луїзіана.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мінфін США прогнозує, що американська економіка “одужає” вже до вересня

В свою чергу, у Каліфорнії також пройшли протести за відновлення роботи бізнесу. Активісти вимагали від губернатора скасувати указ про обов’язкове перебування вдома.

Такий указ у Каліфорнії діятиме до 19 травня, втім вже зараз у штаті дозволили планувати хірургічні операції, зокрема для онкохворих та людей із хворим серцем. Косметичні процедури ще не дозволені.

Під час свого щоденного звіту губернатор штату Гевін Ньюзом заявив у п’ятницю, що вперше за час карантину штат опинився за кілька днів від послаблення деяких правил, але він закликав мешканців бути сильними.

“Якщо ми зможемо протриматися і продовжуватимемо добре дотримуватись правил, ми потрапимо туди значно швидше (до відновлення економіки)”, — заявив губернатор-демократ Ньюзом.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Влада штату Нью-Йорк дозволить проводити тестування на COVID-19 в аптеках

У штатах Нью-Йорк та Вашингтон трохи інакша ситуація:

Штат Нью-Йорк залишається епіцентром спалаху коронавірусу у США, де понад 308 тисяч людей заражені коронавірусом і понад 18 тисяч осіб померло.

Губернатор штату Ендрю Куомо у п’ятницю заявив, що всі школи штату, коледжі та університети залишатимуться закритими до кінця навчального року через пандемію.

Штат Вашингтон продовжив дію указу про обов’язкове перебування вдома до 31 травня.

У місті Вашингтон, що в окрузі Колумбія мер столиці США Мюріел Баузер продовжила дію указу про обов’язкове перебування вдома до 15 травня.

“Я не знаю, чи це означає, що ми відкриємось 16-го травня, але ця дата буде для нас моментом перевірки. Якщо треба буде ще продовжити дію указу, ми очевидно це зробимо”, — зазначила мер міста.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Радник Трампа допустив зростання рівня безробіття в США до показників Великої депресії

У Джорджії влада штату вжила найбільше заходів, щоб відновити роботу бізнесу.

З 1 травня практично кожен бізнес має право відкрити свої двері.

“Ми повинні відкритись знову. Ми б не вижили із закритими дверима. Нам потрібен потік грошей, інакше ми збанкрутуємо”, — розповів 55-річний власник малого бізнесу у штаті Джорджія.

Уряд та інші штати спостерігають за політикою губернатора Джорджії, республіканця Браяна Кемпа. Кількість випадків зараження коронавірусом у штаті може значно зрости через повернення до звичного соціального життя людей.

Раніше радник президента Трампа доктор Ентоні Фаучі заявляв, що його турбує ситуація у штатах та громадах, які відновлюють роботу раніше графіка, рекомендованого у Білому домі.

У штаті лише за один день пятниці — 1 травня — кількість заражених коронавірусом людей зросла на понад тисячу осіб.

Частково відновлюють роботу бізнесу також штати Айова, Флорида, Оклахома, Аляска, Північна Дакота.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаНовини Світу
Brent
$63.08
Bitcoin
$80,827.30
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,237.17
Ethereum
$1,544.60