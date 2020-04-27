Мінфін США прогнозує, що американська економіка "одужає" вже до вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Міністр фінансів США Стівен Мнучін прогнозує, що американська економіка, яка зазнала серйозних втрат через пандемію коронавірусу, "одужає" вже цього літа-на початку осені. Про це пише “Голос Америки”, передає УНН.
“Ми почнемо відкривати економіку у травні та червні, а вже у липні, серпні та вересні ми побачимо справжнє економічне одужання”, — сказав Мнучін в інтерв’ю на каналі Fox News.
“Ми влили трильйони доларів в економіку, і це матиме значний вплив”, — сказав Мнучін.
Натомість Бюджетний Офіс Конгресу США прогнозує, що економіка впаде цього року на 5,6%, а рівень безробіття досягне 16% у третьому кварталі 2020.
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Втім, міністр фінансів каже, що кризи на зразок 2008 року нема: “Ми закрили економіку, ми її знову відкриємо. Ми не маємо справу з фінансовою кризою (2008 року)”.
Мнучін також позитивно оцінив ефективність нової програми кредитної допомоги малому бізнесу: “Я думаю ми побачимо рух у правильному напрямку, і розмір середньої позначки значно впаде”. Міністр, крім того, не виключив можливості надання додаткової допомоги містам та штатам.