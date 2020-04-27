Радник Трампа допустив зростання рівня безробіття в США до показників Великої депресії

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Безробіття в США через наслідки пандемії коронавірусу SARS-CoV-2 може досягти показників Великої депресії, що тривала майже 12 років. Про це заявив у неділю в ефірі телеканалу ABC старший радник президента США Кевін Хассетт, передає УНН.