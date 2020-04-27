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Радник Трампа допустив зростання рівня безробіття в США до показників Великої депресії

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Безробіття в США через наслідки пандемії коронавірусу SARS-CoV-2 може досягти показників Великої депресії, що тривала майже 12 років. Про це заявив у неділю в ефірі телеканалу ABC старший радник президента США Кевін Хассетт, передає УНН.

“Не варто сподіватись, ситуація (з економікою) реально важка. Наша економіка відчуває найбільше потрясіння”, — визнав Хассетт. Він не виключив “наближення безробіття до рівня, зазначеного в часи Великої депресії”.

“Досить згадати час рецесії 2008 року, коли ми втратили в цілому 8,7 млн ​​робочих місць. Зараз ми втрачаємо еквівалент цих робочих місць кожні десять днів”, — зазначив старший радник глави держави.

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Хассетт у вівторок в інтерв’ю Fox News допустив, що скорочення ВВП США в другому кварталі поточного року може стати найбільшим з тих, які коли-небудь фіксували в історії країни.

За інформацією Університету Джонса Хопкінса, який проводить підрахунки на основі відомостей влади країн, ВООЗ та інших джерел, в США зафіксовано понад 939,2 тис. випадків зараження коронавірусом, померло 53 934 особи.

Нагадаємо, конгрес США схвалив антикризовий пакет заходів майже на 500 млрд доларів.

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