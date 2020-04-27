Влада штату Нью-Йорк дозволить проводити тестування на COVID-19 в аптеках
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. В штаті Нью-Йорк, що в США, влада дозволить проводити тестування на виявлення COVID-19 в аптеках. Про це у своєму мікроблозі Twitter повідомив губернатор штату Ендрю Куомо, інформує УНН.
“Я підпишу наказ, що дозволяє незалежним аптекам проводити діагностичні тести на коронавірус. Це дозволить розблокувати мережу з більш ніж 5000 аптек в якості пунктів тестування COVID-19”, — написав він, та зазначив, щоб мешканці міста все ще прислухались до порад щодо соціальної дистанції.
Нагадаємо, за інформацією Університету Джонса Хопкінса, який проводить підрахунки на основі відомостей влади країн, ВООЗ та інших джерел, в США зафіксовано понад понад 965 тис. випадків зараження коронавірусом, померло майже 55 тис. осіб.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Радник Трампа допустив зростання рівня безробіття в США до показників Великої депресії