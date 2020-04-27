Від коронавірусної інфекції у світі одужало понад 865 тис. осіб

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Станом на 6:00 понеділка загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 206 544 особи. У свою чергу, одужали 865 733 людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).