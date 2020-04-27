Від коронавірусної інфекції у світі одужало понад 865 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Станом на 6:00 понеділка загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 206 544 особи. У свою чергу, одужали 865 733 людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).
Найбільше у світі смертей зафіксовано в США — 54 881 осіб, Італії — 26 644 осіб, в Іспанії — 23 190, Франції — 22 890 і Великій Британії — 20 794. У Китаї загалом — 4637 померлих.
Всього у світі 2 971 477 інфікованих.
Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються США (965 785), Іспанія (226 629), Італія (197 675), Франція (162 220), Німеччина (157 770) Велика Британія (154 037) та Туреччина (110 130). Чуть подаль йде Іран (90 481), який в ніч на 23 квітня обійшов Китай (83 912) за кількістю інфікованих.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 8 617 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 209 — летальні.
Зокрема, 22 квітня Кабмін продовжив карантин на території країни до 11 травня включно.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.