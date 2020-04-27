От коронавирусной инфекции в мире выздоровели более 865 тыс. человек

КИЕВ. 27 апреля. УНН. По состоянию на 6:00 понедельника общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 206 544 человека. В свою очередь, выздоровели 865 733 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).