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Власти штата Нью-Йорк позволят проводить тестирование на COVID-19 в аптеках

Власти штата Нью-Йорк позволят проводить тестирование на COVID-19 в аптеках

Киев  •  УНН

 • 15503 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В штате Нью-Йорк, что в США, власти позволят проводить тестирование на выявление COVID-19 в аптеках. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил губернатор штата Эндрю Куомо, информирует УНН.

“Я подпишу приказ, который позволяет независимым аптекам проводить диагностические тесты на коронавирус. Это позволит разблокировать сеть из более чем 5 тыс. аптек в качестве пунктов тестирования COVID-19”, — написал он, и отметил, чтобы жители города все еще прислушивались к советам касательно социальной дистанции.

Напомним, по информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений власти стран, ВОЗ и других источников, в США зафиксировано более более 965 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерло почти 55 тыс. человек.

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