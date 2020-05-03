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Почти половина штатов в США возобновляют работу бизнеса во время пандемии

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 мая. УНН. Почти половина американских штатов начинают возобновлять работу после нескольких недель ограничений, тогда как другая часть штатов наоборот - еще больше усиливают карантинные мероприятия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание "Голос Америки".

Почти половина штатов в США возобновляют работу бизнеса во время пандемии

Издание отмечает, что в США за период карантина более 30 млн американцев подали запрос на пособие по безработице. В стране зарегистрировано 1 130 000 случаев заражения COVID-19, более 65 тыс. человек умерли в результате заражения этим вирусом.

Американские штаты имеют широкие полномочия в введении карантинных мероприятий.

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В штате Техас власти в пятницу, 1 мая, официально начали восстановления работы бизнеса в несколько фаз. Рестораны, магазины розничной торговли и торговые центры могут работать на 25% своей заполняемости. Если количество заболеваний в штате уменьшится, власть введет в действие вторую фазу восстановления экономики с 18 мая.

“Это лишь часть от обычной пятничной клиентуры, но по сравнению с последними несколькими месяцами, это лучше чем ничего. Мне удобно с тем протоколом работы, который мы имеем во время первой фазы”, — цитирует Reuters совладельца местного бара Wakefield Crow Bar, что в Хьюстоне.

Крупнейшие работодатели штата, среди которых нефтяные компании, в настоящее время готовят планы по возвращению работников на рабочие места.

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В свою очередь, губернатор штата Мичиган Гретхен Витмер в четверг продолжила до 28 мая действие указа об обязательном пребывании дома из-за опасности заражения коронавирусом.

“COVID-19 — это враг, который унес жизни большего количества мичиганцив, чем Вьетнамская война. Тогда как некоторые законодатели считают, что кризис закончился, здравый смысл и информация ученых дают нам понимание, что мы еще не выходим из этого. Отказываясь продлить действие указа о чрезвычайном положении и декларации о стихийном бедствии, республиканские законодатели прячут свои головы в песок и ставят жизни людей под угрозу”, — написала в обращении к людям губернатор-демократка Витмер.

Не повлияли на ее решение массовые протесты консервативных групп, среди которых были и вооруженные люди, прошедшие в четверг в столице Мичигана. Протестующие требовали возобновить работу бизнеса и заключить губернатора Витмер. Некоторые вооруженные протестующие даже ворвались в помещение городского совета.

Президент Дональд Трамп в пятницу призвал Витмер найти компромисс с активистами.

“Губернатор Мичигана должна несколько сдать и потушить огонь. Это очень хорошие люди, но они обозленные. Они хотят безопасно вернуть свое привычное жизни. Увидьте их, поговорите с ними, договоритесь”, — написал Дональд Трамп на своей твиттер-странице.

Громкие протесты против указа о пребывании дома прошли также в штатах Иллинойс и Луизиана.

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В свою очередь, в Калифорнии также прошли протесты за возобновление работы бизнеса. Активисты требовали от губернатора отменить указ об обязательном пребывании дома.

Такой указ в Калифорнии будет действовать до 19 мая, однако уже сейчас в штате позволили планировать хирургические операции, в частности для онкобольных и людей с больным сердцем. Косметические процедуры еще не разрешены.

Во время своего ежедневного отчета губернатор штата Гэвин Ньюс заявил в пятницу, что впервые за время карантина штат оказался несколько дней от ослабления некоторых правил, но он призвал жителей быть сильными.

“Если мы сможем продержаться и продолжать хорошо соблюдать правила, мы попадем туда значительно быстрее (до восстановления экономики)”, — заявил губернатор-демократ Ньюз.

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В штатах Нью-Йорк и Вашингтон несколько иная ситуация:

Штат Нью-Йорк остается эпицентром вспышки коронавируса в США, где более 308 тыс. человек заражены коронавирусом и более 18 тыс. человек умерли.

Губернатор штата Эндрю Куомо в пятницу заявил, что все школы штата, колледжи и университеты будут оставаться закрытыми до конца учебного года из-за пандемии.

Штат Вашингтон продлил действие указа об обязательном пребывании дома до 31 мая.

В городе Вашингтон, что в округе Колумбия, мэр столицы США Мюриэл Баузер продлила действие указа об обязательном пребывании дома до 15 мая.

“Я не знаю, означает ли это, что мы откроемся 16 мая, но эта дата будет для нас моментом проверки. Если надо будет еще продлить действие указа, мы очевидно это сделаем”, — отметила мэр города.

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В Джорджии власти штата приняли наибольшее количество мер, чтобы восстановить работу бизнеса.

С 1 мая практически каждый бизнес имеет право открыть свои двери.

“Мы должны открыться вновь. Мы бы не выжили с закрытыми дверями. Нам нужен поток денег, иначе мы обанкротимся”, — рассказал 55-летний владелец малого бизнеса в штате Джорджия.

Правительство и другие штаты наблюдают за политикой губернатора Джорджии, республиканца Брайана Кемпа. Количество случаев заражения коронавирусом в штате может значительно возрасти из-за возвращения к привычной социальной жизни людей.

Ранее советник президента Трампа доктор Энтони Фаучи заявлял, что его беспокоит ситуация в штатах и общинах, которые восстанавливают работу раньше графика, рекомендованного в Белом доме.

В штате всего за один день пятницы — 1 мая — количество зараженных коронавирусом людей выросло на более чем тысячу человек.

Частично восстанавливают работу бизнеса также штаты Айова, Флорида, Оклахома, Аляска, Северная Дакота.

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