Медслужби США вказали на 6 нових симптомів коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Представники федеральних органів охорони здоров'я назвали нові потенційні симптоми захворювання, передає УНН з посиланням на "Голос Америки".
Так, за їхніми словами, озноб, регулярний тремор з ознобом, м'язовий або головний біль, першіння в горлі, а також втрата нюху або смаку можуть бути ознаками коронавірусної інфекції.
Федеральні Центри з контролю і профілактики захворювань раніше називали в якості можливих симптомів COVID-19 лихоманку, брак повітря і кашель.
Експерти застерігають від поспішного перезапуску економіки, і багато губернаторів заявляють про вжиття заходів щодо забезпечення безпеки населення.
Як повідомляв УНН, міністр фінансів США Стівен Мнучін раніше заявив що за його прогнозами, американська економіка, яка зазнала серйозних втрат через пандемію коронавірусу, "одужає" вже цього літа-на початку осені.