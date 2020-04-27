Медслужбы США указали на 6 новых симптомов коронавируса

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 31588 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 77405 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 101467 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 127772 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 128541 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 171687 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121626 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 157042 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104921 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103062 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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УНН Lite
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

11:59 • 31874 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

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Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 84056 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 103051 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 113665 просмотра
Актуальное
Медслужбы США указали на 6 новых симптомов коронавируса

Медслужбы США указали на 6 новых симптомов коронавируса

Киев  •  УНН

 • 44433 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Представители федеральных органов здравоохранения назвали новые потенциальные симптомы заболевания, передаёт УНН со ссылкой на “Голос Америки”.

Так, по их словам, озноб, регулярный тремор с ознобом, мышечная или головная боль, першение в горле, а также потеря обоняния или вкуса могут быть признаками коронавирусной инфекции.

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний ранее называли в качестве возможных симптомов COVID-19 лихорадку, нехватку воздуха и кашель.

Эксперты предостерегают от поспешного перезапуска экономики, и многие губернаторы заявляют о принятии мер по обеспечению безопасности населения.

Как сообщал УНН, министр финансов США Стивен Мнучин ранее заявил что по его прогнозам, американская экономика, которая понесла серьезные потери из-за пандемии коронавируса, “выздоровеет” уже этим летом-в начале осени.

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