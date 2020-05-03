Від коронавірусної інфекції у світі одужало майже 1,1 млн осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Станом на 6:00 неділі загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 243 808 осіб. У свою чергу, одужали 1 093 112 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).
Найбільше у світі смертей зафіксовано в США — 66 369 осіб, Італії — 28 710 осіб, Іспанії — 25 100, Британії — 28 205 та в Франції —24 763. У Китаї загалом — 4 637.
Всього у світі 3 427 343 інфікованих.
Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються США (1 132 539), Іспанія (216 582), Італія (209 328), Велика Британія (183 500), Франція (168 518), Німеччина (164 967), Туреччина (124 375) і Росія (124 054).
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 11 411 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 279 — летальні.
Зокрема, 22 квітня Кабмін продовжив карантин на території країни до 11 травня включно.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.