От коронавирусной инфекции в мире выздоровели почти 1,1 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. По состоянию на 6:00 воскресенья общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 243 808 человек. В свою очередь, выздоровели 1 093 112 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
Больше всего на свете смертей зафиксировано в США — 66 369 человек, в Италии — 28 710 человек, Испании — 25 100, Великобритании — 28 205 и в Франции — 24 763. В Китае в целом — 4637.
Всего в мире 3 427 343 инфицированных.
Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США (1 132 539), Испания (216 582), Италия (209 328), Великобритания (183 500), Франция (168 518), Германия (164 967), Турция (124 375) и Россия (124 054).
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 11 411 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 279 — летальные.
В частности, 22 апреля Кабмин продлил карантин на территории страны до 11 мая включительно.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.
В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.