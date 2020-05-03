От коронавирусной инфекции в мире выздоровели почти 1,1 млн человек

КИЕВ. 3 мая. УНН. По состоянию на 6:00 воскресенья общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 243 808 человек. В свою очередь, выздоровели 1 093 112 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).