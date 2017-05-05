Конгрессмены-республиканцы попытаются урезать пенсии экс-президентам США

Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Конгресса уже в текущем месяце. Он предусматривает ежегодный лимит в размере 200 тыс. долл. на выплату пенсии. Кроме того, документ устанавливает аналогичный лимит на покрываемые из федерального бюджета различные расходы экс-президентов, связанные прежде всего с содержанием офиса и штата помощников. Кроме того, законопроект предписывает сокращать выплаты экс-президентам, если их дополнительные доходы превышают 400 тыс. долл. в год. В таких случаях пенсии и оплату дополнительных расходов предлагают урезать пропорционально дополнительным доходам.

Поводом для подготовки законопроекта стала информация о том, что Б.Обама получит гонорар в размере 400 тыс. долл. за выступление с речью на конференции, которую организует крупная фирма с Уолл-стрит. Эта сумма примерно в семь раз превышает ежегодный доход средней американской семьи и равна ежегодному размеру зарплаты, которую Б.Обама получал в Белом доме.

В настоящее время пяти бывшим президентам США выплачивают пенсии, равные зарплате министров — 207,8 тыс. долл. в год. Помимо этого, экс-президенты получают по 150 тыс. долл. в год на оплату услуг помощников и аренду меблированного и оснащенного оргтехникой офиса, плюс некоторые другие выплаты. В целом бывшим главам государства выплачивают ежегодно от 430 тыс. долл., как, например, Джимми Картеру, до 1,1 млн долл., как в случае с Джорджем Бушем-младшим.

Инициаторы законопроекта — председатель комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Джейсон Чаффетц и присоединившаяся к нему сенатор Джони Эрнст.

Д.Чаффетц в 2016 году уже вносил в Конгресс практически идентичный законопроект. Он тогда получил двухпартийную поддержку и был единогласно принят и Палатой представителей, и Сенатом. Однако Б.Обама наложил на него вето. При этом он выразил мнение, что из-за этого закона на бывших президентов легло бы “неоправданное (финансовое) бремя”, вынуждающее, к примеру, увольнять помощников и срочно подыскивать менее дорогостоящие офисы.

41-й президент США Джордж Буш-старший уже сообщил, что не возражает против инициативы Д.Чаффетца и Д.Эрнст.

Тем временем в среду Палатой представителей уже был принят подготовленный в период правления Б.Обамы другой законопроект, который предусматривает повышение пенсий и ряда компенсационных выплат экс-президентам до 588 тыс. долл. в год. Этот законопроект еще не прошел голосование в Сенате.

Напомним, Б.Обама согласился выступить за 400 тыс. долл. на Уолл-стрит на конференции по здравоохранению “Cantor Fitzgerald LP”, которая состоится в сентябре этого года. Его гонорар почти в два раза больше, чем у экс-госсекретаря Хиллари Клинтон за речь на похожем мероприятии.