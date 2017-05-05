Конгресмени-республіканці спробують урізати пенсії екс-президентам США
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Члени Конгресу США від Республіканської партії ініціюють істотне скорочення розміру пенсій, які виплачуються Бараку Обамі та іншим колишнім американським президентам, передає УНН із посиланням на ТАСС.
Відповідний законопроект буде внесений на розгляд Конгресу вже в поточному місяці. Він передбачає щорічний ліміт у розмірі 200 тис. дол. на виплату пенсії. Крім того, документ встановлює аналогічний ліміт на різні витрати екс-президентів, що покриваються з федерального бюджету, пов’язані перш за все з утриманням офісу та штату помічників. Крім того, законопроект пропонує скорочувати виплати екс-президентам, якщо їхні додаткові доходи перевищують 400 тис. дол. на рік. У таких випадках пенсії та оплату додаткових витрат пропонують урізати пропорційно додатковим доходам.
Приводом для підготовки законопроекту стала інформація про те, що Б.Обама отримає гонорар у розмірі 400 тис. дол. за виступ із промовою на конференції, яку організовує велика фірма з Уолл-стріт. Ця сума приблизно в сім разів перевищує щорічний дохід середньої американської сім’ї та дорівнює розміру річної зарплати, яку Б.Обама отримував у Білому домі.
У даний час п’ятьом колишнім президентам США виплачують пенсії, рівні зарплаті міністрів — 207,8 тис. дол. на рік. Крім того, екс-президенти отримують по 150 тис. дол. на рік на оплату послуг помічників та оренду мебльованого і оснащеного оргтехнікою офісу, плюс деякі інші виплати. Загалом колишнім главам держави виплачують щорічно від 430 тис. дол., як, наприклад, Джиммі Картеру, до 1,1 млн дол., як у випадку з Джорджем Бушем-молодшим.
Ініціатори законопроекту — голова комітету з нагляду та урядової реформи Палати представників Джейсон Чаффетц і сенатор Джоні Ернст, яка до нього приєдналася.
Д.Чаффетц у 2016 році вже вносив до Конгресу практично ідентичний законопроект. Він тоді отримав двопартійну підтримку і був одноголосно прийнятий і Палатою представників, і Сенатом. Однак Б.Обама наклав на нього вето. При цьому він висловив думку, що через цей закон на колишніх президентів ліг би “невиправданий (фінансовий) тягар”, який змусив би, наприклад, звільняти помічників і терміново шукати менш дорогі офіси.
41-й президент США Джордж Буш-старший уже повідомив, що не заперечує проти ініціативи Д.Чаффетца і Д.Ернст.
Тим часом у середу Палатою представників уже був прийнятий підготовлений у період правління Б.Обами інший законопроект, який передбачає підвищення пенсій і ряду компенсаційних виплат екс-президентам до 588 тис. дол. на рік. Цей законопроект ще не пройшов голосування в Сенаті.
Нагадаємо, Б.Обама погодився виступити за 400 тис. дол. на Уолл-стріт на конференції з охорони здоров’я “Cantor Fitzgerald LP”, яка відбудеться у вересні цього року. Його гонорар майже удвічі більший, ніж у екс-держсекретаря Хілларі Клінтон за промову на схожому заході.