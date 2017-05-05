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Конгресмени-республіканці спробують урізати пенсії екс-президентам США

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Члени Конгресу США від Республіканської партії ініціюють істотне скорочення розміру пенсій, які виплачуються Бараку Обамі та іншим колишнім американським президентам, передає УНН із посиланням на ТАСС.

Конгресмени-республіканці спробують урізати пенсії екс-президентам США

Відповідний законопроект буде внесений на розгляд Конгресу вже в поточному місяці. Він передбачає щорічний ліміт у розмірі 200 тис. дол. на виплату пенсії. Крім того, документ встановлює аналогічний ліміт на різні витрати екс-президентів, що покриваються з федерального бюджету, пов’язані перш за все з утриманням офісу та штату помічників. Крім того, законопроект пропонує скорочувати виплати екс-президентам, якщо їхні додаткові доходи перевищують 400 тис. дол. на рік. У таких випадках пенсії та оплату додаткових витрат пропонують урізати пропорційно додатковим доходам.

Приводом для підготовки законопроекту стала інформація про те, що Б.Обама отримає гонорар у розмірі 400 тис. дол. за виступ із промовою на конференції, яку організовує велика фірма з Уолл-стріт. Ця сума приблизно в сім разів перевищує щорічний дохід середньої американської сім’ї та дорівнює розміру річної зарплати, яку Б.Обама отримував у Білому домі.

У даний час п’ятьом колишнім президентам США виплачують пенсії, рівні зарплаті міністрів — 207,8 тис. дол. на рік. Крім того, екс-президенти отримують по 150 тис. дол. на рік на оплату послуг помічників та оренду мебльованого і оснащеного оргтехнікою офісу, плюс деякі інші виплати. Загалом колишнім главам держави виплачують щорічно від 430 тис. дол., як, наприклад, Джиммі Картеру, до 1,1 млн дол., як у випадку з Джорджем Бушем-молодшим.

Ініціатори законопроекту — голова комітету з нагляду та урядової реформи Палати представників Джейсон Чаффетц і сенатор Джоні Ернст, яка до нього приєдналася.

Д.Чаффетц у 2016 році вже вносив до Конгресу практично ідентичний законопроект. Він тоді отримав двопартійну підтримку і був одноголосно прийнятий і Палатою представників, і Сенатом. Однак Б.Обама наклав на нього вето. При цьому він висловив думку, що через цей закон на колишніх президентів ліг би “невиправданий (фінансовий) тягар”, який змусив би, наприклад, звільняти помічників і терміново шукати менш дорогі офіси.

41-й президент США Джордж Буш-старший уже повідомив, що не заперечує проти ініціативи Д.Чаффетца і Д.Ернст.

Тим часом у середу Палатою представників уже був прийнятий підготовлений у період правління Б.Обами інший законопроект, який передбачає підвищення пенсій і ряду компенсаційних виплат екс-президентам до 588 тис. дол. на рік. Цей законопроект ще не пройшов голосування в Сенаті.

Нагадаємо, Б.Обама погодився виступити за 400 тис. дол. на Уолл-стріт на конференції з охорони здоров’я “Cantor Fitzgerald LP”, яка відбудеться у вересні цього року. Його гонорар майже удвічі більший, ніж у екс-держсекретаря Хілларі Клінтон за промову на схожому заході.

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