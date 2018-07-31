Конгрессмен США считает, что спецпрокурор предъявит обвинение сыну и зятю Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Конгрессмен США Стив Коэн (демократ от штата Теннеси) считает, что сыну президента США Дональду Трампу — младшему, а также его зятю Джареду Кушнеру будут предъявлены обвинения в рамках расследования вокруг вмешательства РФ в американские президентские выборы. Свой прогноз законодатель озвучил в интервью телеканалу CNN, передает УНН.
Он выразил мнение, что Мюллер уже в ближайшее время раскроет правду о том, что происходило в 2016 году в период предвыборной кампании и кто был замешан в сговоре Трампа с российскими властями. “За что-то из этого был ответственен , за что-то — Дональд Трамп — младший. Думаю, что мы, возможно, увидим обвинения в отношении обоих”, — сказал Коэн.
После этого демократу был задан вопрос, почему он высказал предположение именно относительно сына и зятя Трампа. “Просто я думаю, что, вероятно, это именно те люди, которые связаны с Россией и замешаны в сговоре с целью повлиять на выборы. Время покажет, прав я или нет. Однако я убежден в том, что прав”, — сказал конгрессмен.
Как сообщал УНН, европейское сообщество должно начать расследование кампаний по дезинформации, проводимых Россией. Такое мнение в воскресенье высказал глава либералов в Европарламенте и бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт.