Конгрессмен США считает, что спецпрокурор предъявит обвинение сыну и зятю Трампа

Он выразил мнение, что Мюллер уже в ближайшее время раскроет правду о том, что происходило в 2016 году в период предвыборной кампании и кто был замешан в сговоре Трампа с российскими властями. “За что-то из этого был ответственен , за что-то — Дональд Трамп — младший. Думаю, что мы, возможно, увидим обвинения в отношении обоих”, — сказал Коэн.

После этого демократу был задан вопрос, почему он высказал предположение именно относительно сына и зятя Трампа. “Просто я думаю, что, вероятно, это именно те люди, которые связаны с Россией и замешаны в сговоре с целью повлиять на выборы. Время покажет, прав я или нет. Однако я убежден в том, что прав”, — сказал конгрессмен.

Как сообщал УНН, европейское сообщество должно начать расследование кампаний по дезинформации, проводимых Россией. Такое мнение в воскресенье высказал глава либералов в Европарламенте и бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт.