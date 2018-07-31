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Конгресмен США вважає, що спецпрокурор висуне звинувачення синові і зятеві Трампа

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Конгресмен США Стів Коен (демократ від штату Теннесі) вважає, що синові президента США Дональду Трампу — молодшому, а також його зятеві Джареду Кушнеру будуть пред’явлені звинувачення в рамках розслідування навколо втручання РФ у американські президентські вибори. Свій прогноз законодавець озвучив в інтерв’ю телеканалу CNN, інформує УНН.

Він висловив думку, що Мюллер вже найближчим часом розкриє правду про те, що відбувалося в 2016 році в період передвиборної кампанії і хто був причетний у змові Трампа з російською владою. “За щось з цього був відповідальний, за щось — Дональд Трамп — молодший. Думаю, що ми, можливо, побачимо звинувачення щодо обох”, — сказав Коен.

Після цього демократу було поставлено питання, чому він висловив припущення саме щодо сина і зятя Трампа. “Просто я думаю, що, ймовірно, це саме ті люди, які пов’язані з Росією і замішані в змові з метою вплинути на вибори. Час покаже, правий я чи ні. Однак я переконаний в тому, що правий”, — сказав конгресмен.

Як повідомляв УНН, європейська спільнота повинна почати розслідування кампаній по дезінформації, що проводяться Росією. Таку думку в неділю висловив глава лібералів в Європарламенті і колишній прем’єр-міністр Бельгії Гі Верхофстадт.

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