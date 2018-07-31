Конгресмен США вважає, що спецпрокурор висуне звинувачення синові і зятеві Трампа

Він висловив думку, що Мюллер вже найближчим часом розкриє правду про те, що відбувалося в 2016 році в період передвиборної кампанії і хто був причетний у змові Трампа з російською владою. “За щось з цього був відповідальний, за щось — Дональд Трамп — молодший. Думаю, що ми, можливо, побачимо звинувачення щодо обох”, — сказав Коен.

Після цього демократу було поставлено питання, чому він висловив припущення саме щодо сина і зятя Трампа. “Просто я думаю, що, ймовірно, це саме ті люди, які пов’язані з Росією і замішані в змові з метою вплинути на вибори. Час покаже, правий я чи ні. Однак я переконаний в тому, що правий”, — сказав конгресмен.

Як повідомляв УНН, європейська спільнота повинна почати розслідування кампаній по дезінформації, що проводяться Росією. Таку думку в неділю висловив глава лібералів в Європарламенті і колишній прем’єр-міністр Бельгії Гі Верхофстадт.