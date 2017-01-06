Конгресс США утвердил итоги президентских выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Конгресс США на заседании формально утвердил итоги президентских выборов, на которых победил республиканец Дональд Трамп, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Д.Трамп набрал 304 голоса выборщиков, в то время как Хиллари Клинтон - 227 голосов.
Напомним, 20 декабря избранный президент США Дональд Трамп набрал необходимые 270 голосов выборщиков в ходе второго этапа президентских выборов, которые закрепляют его окончательную победу.
Обычно, победитель в каждом штате получает голоса всех членов коллегии выборщиков от этого штата. Количество избирателей в штате пропорционально численности его населения. Голосование избирателей - всего их 538 - пройдет в столицах штатов.
Кандидат от Демократической партии, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон оказалась победителем по результатам общего голосования, опередив Д.Трамп почти на 2,9 миллиона голосов. Однако республиканец Д.Трамп одержал победу там, где она была важна, и получил 306 голосов выборщиков, то есть существенно больше, чем 270 голосов, необходимых для победы. Х.Клинтон заручилась поддержкой 232 выборщиков.
Напомним, что большинство избирателей, согласно законам, действующим в их штатах, обязаны голосовать за победителя в данном штате кандидата. Даже если такое положение в своде законов штата отсутствует, то, по словам избирателей считают себя морально обязанными проголосовать согласно результатам голосования в своем штате.