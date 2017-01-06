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Конгрес США затвердив підсумки президентських виборів

Конгрес США затвердив підсумки президентських виборів

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 січня. УНН. Конгрес США на засіданні формально затвердив підсумки президентських виборів, на яких переміг республіканець Дональд Трамп, передає УНН із посиланням на Reuters.

Д.Трамп набрав 304 голоси вибірників, в той час як Хілларі Клінтон - 227 голосів.

Нагадаємо, 20 грудня обраний президент США Дональд Трамп набрав необхідні 270 голосів вибірників в ході другого етапу президентських виборів, що закріплюють його остаточну перемогу.

Зазвичай, переможець в кожному штаті отримує голоси всіх членів колегії вибірників від цього штату. Кількість виборців в штаті пропорційно чисельності його населення. Голосування виборців — всього їх 538 — пройде в столицях штатів.

Кандидат від Демократичної партії, колишній держсекретар Хілларі Клінтон виявилася переможцем за результатами загального голосування, випередивши Д.Трампа майже на 2,9 мільйона голосів. Однак республіканець Д.Трамп здобув перемогу там, де вона була важлива, і отримав 306 голосів вибірників, тобто істотно більше, ніж 270 голосів, необхідних для перемоги. Х.Клінтон заручилася підтримкою 232 вибірників.

Нагдаємо, що більшість виборців, згідно з законами, що діють в їхніх штатах, зобов’язані голосувати за переможця в даному штаті кандидата. Навіть якщо таке положення у зводі законів штату відсутнє, то, за словами виборців, вони вважають себе морально зобов’язаними проголосувати згідно з результатами голосування в своєму штаті.

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