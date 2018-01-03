Конгресс США рассмотрит санкции против Ирана за подавление протестов

“Вскоре представлю законопроект о введении санкций против официальных лиц Ирана и других организаций, ответственных за нарушение прав человека”, — говорится в заявлении Маккола.

Ранее пресс-секретарь президента США Сара Сандерс заявила, что Белый дом считает беспорядки в Иране “народным восстанием”. По словам представителя госдепа Хезер Науерт, США “пристально следят за сообщениями о возможном нарушении прав этих протестующих, протестующих мирно”.

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Напомним, в больших городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального антиправительственного протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. Государственное телевидение Ирана сообщило о по меньшей мере 20 человек погибли во время антиправительственных протестов в ночь на 2 января.