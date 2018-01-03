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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Конгресс США рассмотрит санкции против Ирана за подавление протестов

Киев • УНН

 • 8825 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Палата представителей конгресса США планирует рассмотреть законопроект о введении санкций против иранских официальных лиц, которые “были вовлечены в подавление протестов” в Исламской Республике. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление главы комитета по внутренней безопасности США Майкл Маккол.

Конгресс США рассмотрит санкции против Ирана за подавление протестов

“Вскоре представлю законопроект о введении санкций против официальных лиц Ирана и других организаций, ответственных за нарушение прав человека”, — говорится в заявлении Маккола.

Ранее пресс-секретарь президента США Сара Сандерс заявила, что Белый дом считает беспорядки в Иране “народным восстанием”. По словам представителя госдепа Хезер Науерт, США “пристально следят за сообщениями о возможном нарушении прав этих протестующих, протестующих мирно”.

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Напомним, в больших городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального антиправительственного протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. Государственное телевидение Ирана сообщило о по меньшей мере 20 человек погибли во время антиправительственных протестов в ночь на 2 января.

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