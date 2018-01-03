Конгрес США розгляне санкції проти Ірану за придушення протестів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Палата представників конгресу США планує розглянути законопроект щодо введення санкцій проти іранських офіційних осіб, які “були залучені в придушення протестів” в Ісламській Республіці. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву глави комітету з внутрішньої безпеки США Майкл Маккол.
“Незабаром представлю законопроект щодо введення санкцій проти офіційних осіб Ірану та інших організацій, відповідальних за порушення прав людини”, — йдеться в заяві Маккола.
Раніше прес-секретар президента США Сара Сандерс заявила, що Білий дім вважає заворушення в Ірані “народним повстанням”. За словами представника держдепу Хезер Науерт, США “пильно стежать за повідомленнями про можливе порушення прав цих учасників протесту, які протестують мирно”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У РБ ООН поки немає планів проведення засідання по Ірану
Нагадаємо, у великих містах Ірану, серед яких Тегеран, Мешхед, Ісфахан і Решт, з 28 грудня проходять масові акції соціального антиурядового протесту. Президент Ірану Хасан Роухані заявив, що протести викликані внутрішніми проблемами в країні, а також підбурюванням з боку інших країн. Державне телебачення Ірану повідомило про щонайменше 20 осіб загинули під час антиурядових протестів в ніч на 2 січня.