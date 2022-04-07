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Конгресс США проголосовал за отказ от импорта энергоносителей из россии

Киев • УНН

 • 98728 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В четверг Палата представителей Конгресса США одобрила закон, закрепляющий запрет на импорт российской нефти и приостанавливающий нормальные торговые отношения с россией и беларусью, пишет УНН со ссылкой на The Hill.

Конгресс США проголосовал за отказ от импорта энергоносителей из россии

Детали

Как сообщается, принятие обоих законопроектов произошло всего через несколько часов после того, как Сенат единогласно одобрил каждый из них с единогласной поддержкой.

В Конгрессе, первый законопроект о приостановке нормальных торговых отношений с россией и беларусью, а также о возобновлении санкций за нарушения прав человека и коррупцию был принят 420 голосами против трех. Республиканские представители Мэтт Гетц (Флорида), Марджори Тейлор Грин (Джорджия) и Томас Мэсси (Кентукки) были единственными законодателями, проголосовавшими против этой меры.

Второй документ, направленный на то, чтобы законодательно закрепить запрет на импорт российской нефти, сжиженного природного газа и угля был принят 413 голосами против девяти. Два демократа, представители Ильхан Омар (Миннесота) и Кори Буш (Миссури), проголосовали против законопроекта вместе с представителями республиканцев Энди Биггсом (Аризона), Дэном Бишопом (Северная Каролина), Гаетцем, Полом Госаром (Аризона). , Грин, Мэсси и Чип Рой (Техас).

Оба законопроекта теперь направляются на подпись президенту Джо Байдену.

"Сегодня Конгресс завершил решительные, двухпартийные и двухпалатные действия, чтобы привлечь россию к ответственности за ее неспровоцированную, преднамеренную войну против Украины", — говорится в заявлении спикера Палаты Нэнси Пелоси.

"Агрессия путина и варварские военные преступления ужаснули мир и требуют решительного ответа", - добавила она.

Ранее

Как писал УНН, ранее на этой неделе Белый дом объявил, что Соединенные Штаты, Группа семи и Евросоюз вводят новые санкции против россии. В частности, речь о крупнейшем частном банке рф Альфа банке и Сбербанке, а также семье кремлевского диктатора и его приближенных.

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