Конгрес США проголосував за відмову від імпорту енергоносіїв із росії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. У четвер Палата представників Конгресу США схвалила закон, що закріплює заборону на імпорт російської нафти і зупиняє нормальні торговельні відносини з росією та білоруссю, пише УНН з посиланням на The Hill.
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Як повідомляється, ухвалення обох законопроектів відбулося лише через кілька годин після того, як Сенат одноголосно схвалив кожен із них з одностайною підтримкою.
У Конгресі перший законопроект про призупинення нормальних торговельних відносин з росією та білоруссю, а також про відновлення санкцій за порушення прав людини та корупцію було прийнято 420 голосами проти трьох. Республіканські представники Метт Гетц (Флорида), Марджорі Тейлор Грін (Джорджія) та Томас Мессі (Кентуккі) були єдиними законодавцями, які проголосували проти цього заходу.
Другий документ, спрямований на те, щоб законодавчо закріпити заборону імпорту російської нафти, зрідженого природного газу та вугілля було прийнято 413 голосами проти дев'яти. Два демократи, представники Ільхан Омар (Міннесота) та Корі Буш (Міссурі), проголосували проти законопроекту разом з представниками республіканців Енді Біггсом (Арізона), Деном Бішопом (Північна Кароліна), Гаєтцем, Полом Госаром (Арізона), Грін, Мессі та Чіп Рой (Техас).
Обидва законопроекти тепер надсилаються на підпис президенту Джо Байдену.
"Сьогодні Конгрес завершив рішучі, двопартійні та двопалатні дії, щоб притягнути росію до відповідальності за її неспровоковану, навмисну війну проти України", — йдеться у заяві спікера Палати Ненсі Пелосі.
"Агресія путіна та варварські військові злочини жахнули світ і вимагають рішучої відповіді", - додала вона.
Раніше
Як писав УНН, раніше цього тижня Білий дім оголосив, що Сполучені Штати, Група семи та Євросоюз запроваджують нові санкції проти росії. Зокрема, йдеться про найбільшого приватного банку рф Альфа банку та Сбєрбанку, а також сім'ю кремлівського диктатора та його наближених.