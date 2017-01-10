Конгресс США продолжит расследование "почтового скандала" Клинтон
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Конгресс США продолжит расследование дела об использовании Хиллари Клинтон личного компьютерного сервера для ведения служебной переписки по электронной почте во время ее пребывания госсекретарем страны (2009-2013 гг.). Об этом сообщил в понедельник журналистам председатель комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США республиканец Джейсон Чаффетц, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
Расследование "никогда не преследовало политических целей с самого начала, и проведение всеобщих выборов не означает, что оно сошло на нет", отметил он.
"Мы должны рассмотреть роли многих других участников этого скандала", - объяснил законодатель.
Среди фигурантов дела он назвал советников и помощников Х.Клинтон, а также действующее руководство ФБР. В ходе расследования, в частности, будет поднят вопрос "крайне небрежное" отношение команды экс-госсекретаря информации, составляющей государственную тайну.
Д.Чаффетц подчеркнул, что вызовет на слушания заместителя госсекретаря Патрика Кеннеди, а также бывшего технического сотрудника Госдепартамента Брайана Паглиано, который отказался посетить Конгресс в прошлом году.
Напомним, что во время предвыборной кампании вокруг Х.Клинтон возник "почтовый скандал", который был связан с несанкционированным использованием ею домашнего компьютера для служебной переписки.