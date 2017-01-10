Конгрес США продовжить розслідування "поштового скандалу" Х.Клінтон
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Конгрес США продовжить розслідування справи про використання Хілларі Клінтон особистого комп'ютерного сервера для ведення службового листування по електронній пошті в її перебування держсекретарем країни (2009-2013 рр.). Про це повідомив у понеділок журналістам голова комітету з нагляду та урядової реформи Палати представників Конгресу США республіканець Джейсон Чаффетц, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Розслідування “ніколи не переслідувало політичних цілей з самого початку, і проведення загальних виборів не означає, що воно зійшло нанівець”, зазначив він.
“Ми повинні розглянути ролі багатьох інших учасників цього скандалу”, — пояснив законодавець.
Серед фігурантів справи він назвав радників і помічників Х.Клінтон, а також чинне керівництво ФБР. Під час розслідування, зокрема, буде порушено питання “вкрай недбале” ставлення команди екс-держсекретаря до інформації, що становить державну таємницю.
Д.Чаффетц підкреслив, що викличе на слухання заступника держсекретаря Патріка Кеннеді, а також колишнього технічного співробітника Держдепартаменту Браяна Пагліано, який відмовився відвідати Конгрес минулого року.
Нанагадаємо, що під час передвиборної кампанії навколо Х.Клінтон виник “поштовий скандал”, який був пов’язаний з несанкціонованим використанням нею домашнього комп’ютера для службового листування.