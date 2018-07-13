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Конфликт в ГБР: комиссия ответила на обвинения Трубы

Конфликт в ГБР: комиссия ответила на обвинения Трубы

Киев  •  УНН

 • 17249 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Глава Государственного бюро расследования Роман Труба обвинил внешнюю комиссию в затягивании отбора сотрудников. В комиссии же назвали такие заявления необъективными и рассказали, кто на самом деле виноват в вялотекущем процессе формирования штата следственного органа. В эксклюзивном комментарии УНН член комиссии, народный депутат Евгений Дейдей сообщил подробности конфликта.

По словам Дейдея, комиссия еще весной обратилась к Трубе с просьбой предоставить требования для квалификационной комиссии. Но глава ДБР оставил все письма без ответа.

“И вот на данный момент мы слышим такое заявление, которое абсолютно не соответствует реальности. Фактически, если бы нам директор ГБР вовремя дал требования для квалифкомиссии, мы бы уже давным давно определились со всем и назначили конкурс. Вместо этого мы слышим по сути голословное обвинение непонятно за что”, — сказал Дейдей.

Разногласие между комиссией и Трубой по сути заключается в том, что последний хочет самолично проводить конкурсные отборы и неоднократно по этому поводу обращался в Раду, требуя внести правки в закон о ГБР.

Но Рада закрылась, оставив это право за внешней комиссией, сообщил Дейдей.

“Сегодня была закрыта сессия. Фактически, два месяца у нас нет никаких шансов, что Рада рассмотрит какой-то законопроект либо поправки. Фактически, мы остаемся работать в том же русле и, насколько мне известно — сегодня Роман Михайлович вышел на связь с главой комиссии и пообещал, что в понедельник они передадут нам требования для квалификационной комиссии.

Но мы понимаем, что это все лишь телефонный разговор и у нас нет никакого документального подтверждения, чтобы мы могли готовиться к комиссии”, — рассказал нардеп, член комиссии Дейдей.

Украинские Национальные Новости

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