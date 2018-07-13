Конфлікт в ДБР: комісія відповіла на звинувачення Труби

За словами Дейдея, комісія ще навесні звернулася до Труби з проханням надати вимоги для кваліфікаційної комісії. Але голова ДБР залишив всі листи без відповіді.

“І ось на даний момент ми чуємо таку заяву, яка абсолютно не відповідає реальності. Фактично, якби нам директор ДБР вчасно дав вимоги для кваліфкомісії, ми б уже давним давно визначилися з усім і призначили конкурс. Замість цього ми чуємо по суті голослівне звинувачення незрозуміло за що”, — сказав Дейдей.

Розбіжність між комісією і Трубою по суті полягає в тому, що останній хоче особисто проводити конкурсні відбори і неодноразово з цього приводу звертався в Раду, вимагаючи внести правки в закон про ДБР.

Але Рада закрилася, залишивши це право за зовнішньою комісією, повідомив Дейдей.

“Сьогодні була закрита сесія. Фактично, два місяці у нас немає ніяких шансів, що Рада розгляне якийсь законопроект або поправки. Фактично, ми залишаємося працювати в тому ж руслі і, наскільки мені відомо, — сьогодні Роман Михайлович вийшов на зв’язок з головою комісії і пообіцяв, що в понеділок вони передадуть нам вимоги для кваліфікаційної комісії.

Але ми розуміємо, що це все лише телефонна розмова і у нас немає ніякого документального підтвердження, щоб ми могли готуватися до комісії”, — розповів нардеп, член комісії Дейд.