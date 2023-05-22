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Еще 18 гражданских погибли во время столкновений в Судане, несмотря на соглашение о семидневном прекращении огня

Еще 18 гражданских погибли во время столкновений в Судане, несмотря на соглашение о семидневном прекращении огня

Киев • УНН

 • 592369 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. Еще 18 мирных жителей погибли во время столкновений в суданском Дарфуре, не смотря на соглашение о семидневном прекращении огня. Об этом пишет УНН со ссылкой на Anadolu.

Детали

Как сообщает Суданский союз врачей, по меньшей мере 18 мирных жителей погибли в воскресенье во время столкновений между суданской армией и военизированной группой Сил оперативной поддержки в регионе Южный Дарфур, что на западе Судана.

В заявлении медиков указано, что два человека также получили ранения в провинции Ньяла. Сообщается, что количество погибших может значительно возрасти из-за мощных обстрелов по всему городу.

Так, столкновение произошло, несмотря на соглашение о семидневном прекращении огня, которое должно вступить в силу вечером 22 мая.

По данным местных медиков, в результате конфликта в Судане было убито по меньшей мере 850 мирных жителей, еще более 3300 получили ранения.

Напомним

21 мая Армия Судана и Силы оперативной поддержки подписали соглашение о семидневном прекращении огня, поскольку боевые действия, которые погрузили страну в хаос продолжаются уже шестую неделю.

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