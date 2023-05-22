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Ще 18 цивільних загинули під час сутичок в Судані, попри угоду про семиденне припинення вогню

Ще 18 цивільних загинули під час сутичок в Судані, попри угоду про семиденне припинення вогню

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Ще 18 мирних жителів загинули під час сутичок у суданському Дарфурі, попри угоду про семиденне припинення вогню. Про це пише УНН з посиланням на Anadolu.

Деталі

Як повідомляє Суданська спілка лікарів, щонайменше 18 мирних жителів загинули в неділю під час зіткнень між суданською армією та воєнізованою групою Сил оперативної підтримки у регіоні Південний Дарфур, що на заході Судану.

У заяві медиків зазначено, що двоє людей також отримали поранення в провінції Ньяла. Повідомляється, що кількість загиблих може значно зрости через потужні обстріли по всьому місту.

Так, зіткнення сталося, незважаючи на угоду про семиденне припинення вогню, яка має вступити в силу ввечері 22 травня.

За даними місцевих медиків, внаслідок конфлікту у Судані було вбито щонайменше 850 мирних жителів, ще понад 3300 отримали поранення.

Нагадаємо

21 травня Армія Судану та Сили оперативної підтримки підписали угоду про семиденне припинення вогню, оскільки бойові дії, які занурили країну в хаос тривають вже шостий тиждень.

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