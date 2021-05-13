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Конфликт шведской Scania против украинской "Журавлыны" должен научить Украину экономическому эгоизму - нардеп

Киев • УНН

 • 22542 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. После проигрыша на 123 млн грн в суде дистрибьютора шведских грузовиков Scania Украина бывшему украинскому дилеру "Журавлына", началось длительное рассмотрение дела апелляционной судебной инстанцией. В это время в информационном пространстве интересы шведского производителя грузовиков активно начали лоббировать отдельные политики и представители посольства Швеции. Этот случай должен стать толчком к изменению курса государственной политики Украины в сторону экономического эгоизма для первоочередной поддержки украинских инвесторов, считает народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура, передает УНН.

Конфликт шведской Scania против украинской "Журавлыны" должен научить Украину экономическому эгоизму - нардеп

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"В первую очередь, у нас в приоритете должен быть национальный инвестор. У нас должен внедряться своеобразный экономический эгоизм. Потому что нужно думать о своем бизнесе: он является основным налогоплательщиком в Украине, с этого содержатся все государственные органы и вообще все государство. Необходимо находить баланс между иностранным и украинским инвестором, но мы не можем отдавать предпочтение какому-то иностранному инвестору, ведь весь мировой опыт говорит о том, что нужно поддерживать своего отечественного инвестора, потому что это работодатели, это люди, которые заинтересованы в развитии территорий. Потому иностранный инвестор в Украине нацелен только на прибыль", - уверен нардеп Качура.

Детали

Главным преимуществом такого национального инвестора, по мнению парламентария, является то, что территориально он сосредоточен в разных небольших населенных пунктах, таким образом поддерживая их развитие, обеспечивая население рабочими местами и платя налоги в местные бюджеты.

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"Национальный инвестор больше заинтересован в развитии регионов и своего предприятия, а не руководствуется только какой-то секундной выгодой. Поэтому я думаю, что мы должны, в первую очередь, думать о своем национальном интересе, о своих предпринимателях, о своем отечественном бизнесе и предоставлять им все возможности для этого", - резюмирует депутат.

Дополнение

Ранее журналисты УНН посетили компанию "Журавлына", которая находится в городе Сарны, Ровенской области, чтобы наглядно ознакомиться с работой украинского местного инвестора с 28-летним опытом работы и узнать первопричины конфликта со шведским производителем грузовиков Scania.

"В 2009-2010 году приехал новый директор Scania Украина - Озкан Барморо и решил поменять соглашение на менее выгодное для нас. Условия в нем были очень односторонними - в пользу Scania. Смотрите, что получилось: когда мы первое соглашение заключили, то там были одни условия, выгодные всем, поэтому мы вкладывали деньги, мы инвестировали в Scania, много потратили, чтобы соответствовать их требованиям. После второй сделки о дилерском центре уже больше возможностей было - и мы инвестировали еще больше на условиях этих двух договоров. И тут вдруг приходит новый директор после того, как эта инвестиция уже произведена, и меняет все условия для невыгодные нам. То есть хотели все предыдущие договоры прекратить, а новые заключить", - рассказал тогда в комментарии УНН владелец "Журавлыны" Олег Политыло.

Таким образом желание украинского предприятия отстоять условия договора и законное право на цивилизованные партнерские отношения вылилось в девятилетнее судебное противостояние. Сейчас основное противостояние сосредоточено на этапе обжалования Scania в Северном апелляционном суде города Киева решения суда первой инстанции, согласно которому "Журавлына" выиграла 123 млн грн компенсации от шведской компании.

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