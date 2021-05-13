Конфлікт шведської Scania проти української “Журавлини” повинен навчити Україну економічному егоїзму - нардеп

Цитата

“У першу чергу у нас в пріоритеті повинен бути національний інвестор. У нас повинен впроваджуватись своєрідний економічний егоїзм. Тому що потрібно думати про свій бізнес: він є основним платником податків в Україні, з цього утримуються всі державні органи та взагалі вся держава. Необхідно знаходити баланс між іноземним і українським інвестором, але ми не можемо надавати перевагу якомусь іноземному інвестору, адже весь світовий досвід каже про те, що потрібно підтримувати свого вітчизняного інвестора, тому що це роботодавці, це люди, які зацікавлені в розвитку територій. Бо іноземний інвестор в Україні націлений тільки на прибуток”, — впевнений нардеп Качура.

Деталі

Головною перевагою такого національного інвестора, на думку парламентаря, є те, що територіально він зосереджений здебільшого в різних невеликих населених пунктах, таким чином підтримуючи їхній розвиток, забезпечуючи населення робочими місцями та сплачуючи податки в місцеві бюджети.

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“Національний інвестор більше зацікавлений у розвитку регіонів і свого підприємства, а не керується тільки якоюсь секундною вигодою. Тому я думаю, що ми повинні, в першу чергу, думати про свій національний інтерес, про своїх підприємців, про свій вітчизняний бізнес і надавати їм всі можливості для цього”, — резюмує народний депутат.

Доповнення

Раніше журналісти УНН відвідали компанію “Журавлина”, яка знаходиться в місті Сарни, що на Рівненщині, щоб наочно ознайомитись з роботою українського місцевого інвестора з 28-річним досвідом роботи та дізнатись першопричини конфлікту зі шведським виробником вантажівок Scania.

“У 2009-2010 році приїхав новий директор Scania Україна — Озкан Барморо і вирішив поміняти угоду на менш вигідну для нас. Умови в ній були дуже односторонніми — на користь Scania. Дивіться, що вийшло: коли ми першу угоду заключили, то там були одні умови, вигідні всім, тому ми вкладали гроші, ми інвестували в Scania, багато витратили, щоб відповідати їхнім вимогам. Після другої угоди про дилерський центр вже більше можливостей було — і ми інвестували ще більше на умовах тих двох договорів. І тут раптом приходить новий директор після того, коли ця інвестиція вже зроблена, і змінює всі умови на невигідні нам. Тобто хотіли всі попередні договори припинити, а нові укласти”, — розповів тоді у коментарі УНН власник “Журавлини” Олег Політило.

Таким чином бажання українського підприємства відстояти умови договору та законне право на цивілізоване партнерське ставлення вилилось у дев’ятирічне судове протистояння. Зараз основне протистояння зосереджено на етапі оскарження Scania в Північному апеляційному суді міста Києва рішення суду першої інстанції, згідно з яким “Журавлина” виграла 123 млн грн компенсації від шведської компанії.