Конфликт на рынке "Столичный": пострадали три работника полиции, открыто два производства
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Сегодня во время конфликта на территории рынка "Столичный" на Софиевской Борщаговке в Киеве, пострадали трое правоохранителей. Как сообщил руководитель ГУ НП в Киевской области Андрей Небытов, открыто два производства, передает УНН.
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Около 4 утра по спецлинии полиции начали поступать сообщения о захвате рынка неизвестными лицами и совершение хулиганских действий. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Бучанского районного управления полиции, наряды реагирования патрульной полиции, спецназ, взрывотехники, а также полиция диалога.
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"После применения петард в админздании помещение было заблокировано правоохранителями, там происходили следственные действия, работали взрывотехники, спецназовцы. Правоохранителям удалось предотвратить физическую потасовку между участниками конфликта, в то же время пострадали три сотрудника полиции. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2. ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - сообщил Небытов.
Детали
По данным полиции, отдельные провокации со стороны участников конфликта были, но они вовремя и профессионально урегулированы полицией диалога. После проведения следственных мероприятий будет дана правовая оценка действиям всех участников конфликта.
"Уже длительное время происходит спор между субъектами хозяйствования по собственности на это административное здание. Полиция Киевской области не вмешивается в коммерческий процесс или в судебный спор, мы только предупреждаем совершение хулиганских действий и нанесения телесных повреждений. На любые физические попытки захватить админздание, или нанести телесные повреждения, полиция будет реагировать, виновные будут привлекаться к ответственности", - отметил глава полиции Киевской области.
Полиция Киевской области находилась на территории рынка "Столичный" исключительно для обеспечения общественной безопасности и охраны правопорядка. Если в любой из сторон возникнет умысел совершить хулиганские действия, они обязательно будут привлечены к ответственности.
В настоящее время полиция продолжает обеспечивать общественный порядок и способствует урегулированию конфликта между субъектами хозяйствования, которым для обеспечения безопасности и порядка было принято решение о привлечении полиции охраны.